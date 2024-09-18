Зарибиха яз. „Александър Стамболийски“ с 1000 кг малки рибки

ОБОГАТИХА РИБНИЯ РЕСУРС НА ЯЗОВИР „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“

Преди броени дни във водоема бяха пуснати 1000 кг малки рибки. Те са от видовете шаран с тегло между 100 и 150 г, и толстолоб – 300 – 400 г.

Акцията по зарибяване на хидросъоръжението организираха служители на сектор „Рибарство и контрол“ към ИАРА – Велико Търново, и сдружения, издаващи билети за любителски риболов на територията на Габрово и Велико Търново.

Зарибителният материал е осигурен от местен производител на аквакултури.

Галина ГЕОРГИЕВА