петък, септември 20, 2024
Последни:
Спорт

Съдийски назначения

БОРБА БГ 12 четения 0 Comments

Северозападна трета лига 4-ти кръг, 21.09.2024 г., 17:00 часа

 

“Партизан” (Червен бряг) – “Ком – Берковица” Вл. Велев, Минков, Борисов

Левски 2007” (Левски) – ОФК “Павликени” Г. Давидов, Арабаджиев, Чавдаров

“Вихър” (Славяново) – “Янтра” (П. Тръмбеш) Д. Цолов, Найденов, Петров

ОФК “Бдин 1923” – ФК “Севлиево” Ив. Данчев, Добрев, Маринов

“Локомотив 1927” (Дряново) – “Академик” (Свищов) Ив. Благоев, Д. Христов, Ив. Христов

“Етър ВТ2” (В.Т.) – „Локомотив” (Мездра) Ст. Тодоров, Качамаков, Марчевски

“Ювентус 95” (Малчика) – почива

Вижте още

17-годишните етърки първи на регионален турнир по футбол

БОРБА БГ 115 четения 0

Куп медали за таекуондо клуб „Инвикта“ от Държавното първенство в София

БОРБА БГ 312 четения 0

Хеттрик на Стефан Гинчев за победа на павликенчани в мач с 9 гола

БОРБА БГ 201 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *