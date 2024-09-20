Съдийски назначения
Северозападна трета лига 4-ти кръг, 21.09.2024 г., 17:00 часа
“Партизан” (Червен бряг) – “Ком – Берковица” Вл. Велев, Минков, Борисов
Левски 2007” (Левски) – ОФК “Павликени” Г. Давидов, Арабаджиев, Чавдаров
“Вихър” (Славяново) – “Янтра” (П. Тръмбеш) Д. Цолов, Найденов, Петров
ОФК “Бдин 1923” – ФК “Севлиево” Ив. Данчев, Добрев, Маринов
“Локомотив 1927” (Дряново) – “Академик” (Свищов) Ив. Благоев, Д. Христов, Ив. Христов
“Етър ВТ2” (В.Т.) – „Локомотив” (Мездра) Ст. Тодоров, Качамаков, Марчевски
“Ювентус 95” (Малчика) – почива