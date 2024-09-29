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Областна футболна група- юг, IV кръг. Резултати и класиране:

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

ФК “Долна Оряховица” – ФК “Победа” Кесарево 5:1

ФК “Янтра” Драганово –  ФК “Ресен 2023” 2:1

ФК “Ботев-33” Крушето –  ФК “Олимпиакос” Никюп 4:1

ФК “Вихър” Добри Дял – ФК “Ботев” Дебелец 4:1

ФК “Ботев” Горско Ново Село – ФК “Белица 2017” Килифарево 0:5

ФК “Росица” Поликраище- ФК “Спортист” Козаревец 1:2

ФК “Първомайци” – ФК “Ботев 1921” Златарица 2:0

Класиране:

  1. ФК”Първомайци”     8:0 12
  2. ФК”Спортист” Козаревец 8:3 10
  3. ФК”Долна Оряховица” 19:7  9
  4. ФК”Росица” Поликраище 13:5  9
  5. ФК”Ресен 2023″ 11:9  9
  6. ФК”Вихър” Добри Дял 9:6  7
  7. ФК”Ботев” Дебелец  14:8  6
  8. ФК”Белица 2017″ Килифарево 8:10 6
  9. ФК”Ботев-33″ Крушето 5:6  4
  10. ФК”Янтра” Драганово 5:7 4
  11. ФК”Олимпиакос” Никюп 6:15 3
  12. ФК”Победа” Кесарево 3:14 3
  13. ФК”Ботев 1921″ Златарица 2:8 0
  14. ФК”Ботев” Горско Ново Село 3:17 0

 

 

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