Областна футболна група- юг, IV кръг. Резултати и класиране:
ФК “Долна Оряховица” – ФК “Победа” Кесарево 5:1
ФК “Янтра” Драганово – ФК “Ресен 2023” 2:1
ФК “Ботев-33” Крушето – ФК “Олимпиакос” Никюп 4:1
ФК “Вихър” Добри Дял – ФК “Ботев” Дебелец 4:1
ФК “Ботев” Горско Ново Село – ФК “Белица 2017” Килифарево 0:5
ФК “Росица” Поликраище- ФК “Спортист” Козаревец 1:2
ФК “Първомайци” – ФК “Ботев 1921” Златарица 2:0
Класиране:
- ФК”Първомайци” 8:0 12
- ФК”Спортист” Козаревец 8:3 10
- ФК”Долна Оряховица” 19:7 9
- ФК”Росица” Поликраище 13:5 9
- ФК”Ресен 2023″ 11:9 9
- ФК”Вихър” Добри Дял 9:6 7
- ФК”Ботев” Дебелец 14:8 6
- ФК”Белица 2017″ Килифарево 8:10 6
- ФК”Ботев-33″ Крушето 5:6 4
- ФК”Янтра” Драганово 5:7 4
- ФК”Олимпиакос” Никюп 6:15 3
- ФК”Победа” Кесарево 3:14 3
- ФК”Ботев 1921″ Златарица 2:8 0
- ФК”Ботев” Горско Ново Село 3:17 0