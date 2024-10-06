Областна футболна група- юг V кръг. Резултати и класиране:
ФК “Победа” /Кесарево/- ФК “Вихър” /Добри дял/ 1:3
ФК “Ресен 2023” – ФК “Първомайци” 2:2
ФК “Ботев” /Дебелец/- ФК “Ботев” /Горско Ново село/ 5:0
ФК “Спортист” /Козаревец/– ФК “Янтра” /Драганово/ 2:0
ФК”Олимпиакос” /Никюп/- ФК “Росица” /Поликраище/ 0:3
ФК”Ботев 1921″ /Златарица/ – ФК”Долна Оряховица”0:4
ФК”Белица 2017″ /Килифарево/- ФК”Ботев-33″ /Крушето/ 4:0
1.ФК”Първомайци” 10:2 13
2.ФК”Спортист” Козаревец 10:2 13
3.ФК”Долна Оряховица” 21:7 12
4.ФК”Росица” Поликраище 16:5 12
5.ФК”Вихър” Добри Дял 12:7 10
6.ФК”Ресен 2023″ 13:11 10
7.ФК”Ботев” Дебелец 19:8 9
8.ФК”Белица 2017″ Килифарево 12:10 9
9.ФК”Янтра” Драганово 5:9 4
10.ФК”Ботев-33″ Крушето 5:10 4
11.ФК”Олимпиакос” Никюп 6:19 3
12.ФК”Победа” Кесарево 4:17 3
13.ФК”Ботев 1921″ Златарица 2:12 0
14.ФК”Ботев” Горско Ново Село 3:22 0