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Областна футболна група- юг V кръг. Резултати и класиране:

БОРБА БГ 8 четения 0 Comments

ФК “Победа” /Кесарево/- ФК “Вихър” /Добри дял/ 1:3

ФК “Ресен 2023” – ФК “Първомайци” 2:2

ФК “Ботев” /Дебелец/- ФК “Ботев” /Горско Ново село/ 5:0

ФК “Спортист” /Козаревец/– ФК “Янтра” /Драганово/ 2:0

ФК”Олимпиакос” /Никюп/- ФК “Росица” /Поликраище/ 0:3

ФК”Ботев 1921″ /Златарица/ – ФК”Долна Оряховица”0:4

ФК”Белица 2017″ /Килифарево/- ФК”Ботев-33″ /Крушето/ 4:0

 

1.ФК”Първомайци”                          10:2  13

2.ФК”Спортист” Козаревец             10:2  13

3.ФК”Долна Оряховица”                  21:7  12

4.ФК”Росица” Поликраище             16:5  12

5.ФК”Вихър” Добри Дял                  12:7  10

6.ФК”Ресен 2023″                             13:11 10

7.ФК”Ботев” Дебелец                       19:8    9

8.ФК”Белица 2017″ Килифарево     12:10  9

9.ФК”Янтра” Драганово                     5:9   4

10.ФК”Ботев-33″ Крушето                 5:10 4

11.ФК”Олимпиакос” Никюп              6:19 3

12.ФК”Победа” Кесарево                   4:17 3

13.ФК”Ботев 1921″ Златарица            2:12 0

14.ФК”Ботев” Горско Ново Село       3:22 0

 

 

 

 

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