Областна футболна група- “Юг”, 5-и кръг
Резултати:
ФК “Победа” (Кесарево) – ФК “Вихър” (Добри дял) 1:3
ФК “Ресен 2023” – ФК “Първомайци” 2:2
ФК “Ботев” (Дебелец) – ФК “Ботев” (Горско Ново село) 5:0
ФК “Спортист” (Козаревец) – ФК “Янтра” (Драганово) 2:0
ФК “Олимпиакос” (Никюп) – ФК “Росица” (Поликраище) 0:3
ФК “Ботев 1921” (Златарица) – ФК “Долна Оряховица” 0:4
ФК “Белица 2017″ (Килифарево) – ФК”Ботев-33” (Крушето) 4:0
Класиране:
- ФК “Спортист” (Козаревец) 10:2 13
- ФК “Първомайци” 10:2 13
- ФК “Долна Оряховица” 21:7 12
- ФК “Росица” (Поликраище) 16:5 12
- ФК “Вихър” (Добри дял) 12:7 10
- ФК “Ресен 2023” 13:11 10
- ФК “Ботев” (Дебелец) 19:8 9
- ФК “Белица 2017” (Килифарево) 12:10 9
- ФК “Янтра” (Драганово) 5:9 4
- ФК “Ботев-33” (Крушето) 5:10 4
- ФК “Олимпиакос” (Никюп) 6:19 3
- ФК “Победа” (Кесарево) 4:17 3
- ФК “Ботев 1921” (Златарица) 2:12 0
- ФК “Ботев” (Горско Ново село) 3:22 0