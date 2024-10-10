четвъртък, октомври 10, 2024
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Спорт

Областна футболна група- “Юг”, 5-и кръг

БОРБА БГ 43 четения 0 Comments

Резултати:

 

ФК “Победа” (Кесарево) – ФК “Вихър” (Добри дял) 1:3

ФК “Ресен 2023” – ФК “Първомайци” 2:2

ФК “Ботев” (Дебелец) – ФК “Ботев” (Горско Ново село) 5:0

ФК “Спортист” (Козаревец) – ФК “Янтра” (Драганово) 2:0

ФК “Олимпиакос” (Никюп) – ФК “Росица” (Поликраище) 0:3

ФК “Ботев 1921” (Златарица) – ФК “Долна Оряховица” 0:4

ФК “Белица 2017″ (Килифарево) – ФК”Ботев-33” (Крушето) 4:0

 

Класиране:

 

  1. ФК “Спортист” (Козаревец) 10:2 13
  2. ФК “Първомайци” 10:2 13
  3. ФК “Долна Оряховица” 21:7 12
  4. ФК “Росица” (Поликраище) 16:5  12
  5. ФК “Вихър” (Добри дял) 12:7 10
  6. ФК “Ресен 2023” 13:11 10
  7. ФК “Ботев” (Дебелец) 19:8 9
  8. ФК “Белица 2017” (Килифарево) 12:10 9
  9. ФК “Янтра” (Драганово) 5:9   4
  10. ФК “Ботев-33” (Крушето) 5:10 4
  11. ФК “Олимпиакос” (Никюп) 6:19 3
  12. ФК “Победа” (Кесарево) 4:17 3
  13. ФК “Ботев 1921” (Златарица) 2:12 0
  14. ФК “Ботев” (Горско Ново село) 3:22 0

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