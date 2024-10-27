70-годишен москвич с фотосесия на Царевец

70-годишен „Москвич – 401“ беше заснет за спомен на крепостта Царевец.

Ретро автомобилът е на Емил Петров от Ямбол.

При посещението си във Велико Търново собственикът на стария, но отлично запазен соцавтомобил със съдействието на Регионалния исторически музей във Велико Търново имаше възможност да направи рядка фотосесия на историческата крепост.

Регионален исторически музей – Велико Търново, кани всеки притежател на сертифициран ретро автомобил за фотосесия на някой от обектите на открито по избор – крепостите „Царевец“ и „Трапезица“ или Археологически резерват „Никополис ад Иструм“.