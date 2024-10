Любомир Бъчваров с награда „Най-добър актьор“ в Южна Корея

Любомир Бъчваров спечели наградата „Най-добър актьор“ на фестивала Jeonju Internationl Short Film Festival в Южна Корея

Почетният гражданин на Велико Търново впечатли журито с ролята си в лентата „И това е за тази Коледа“.

Това е третата международна награда, с която е отличен за участието си в късометражния филм на Петър и Невелин Вълчеви.

„Не знам какво представлява наградата, но знам, че съм я спечелил, което наистина много ме радва. Събрахме се страхотен екип и беше много готино да работим заедно“, споделя за „Телеграф“ Бъчваров.

Във филма той пресъздава тъжната история на възрастен самотник, който в навечерието на Коледа подготвя вещите си за собственото си погребение. Докато прави това, разбира, че ще посрещне Коледа сам. Неспособен да заспи, той решава да прекара празника на гроба на починалата си съпруга.

Миналия месец Любомир Бъчваров отново бе избран за най-добър актьор със същия филм на международния фестивал IFF On the Beach/“На брега“. Наградата му беше връчена на неговия рожден ден – 29 септември. А в началото на октомври той спечели специалната награда на журито за най-добър актьор от фестивала Festival of Nations в Австрия.

Ана РАЙКОВСКА