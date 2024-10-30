Две аварии във В. Търново спират водата днес

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа на 30.10.2024 г. (Сряда) от 9:00 ч до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Сергей Румянцев”, ул. “Елин Пелин”, ул. “Димитър Полянов”.

“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа на 30.10.2024г. (сряда) от 10:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. “Христо Донев”, ул. “Никола Кабакчиев”, ул. “Йордан Вишовградски”, ул. “Сава Муткуров”, ул. “Димитър Благоев”, ул. “Иван Хаджидимитров”, ул. “Емилиян Станев” и ул. “Георги Измирлиев”.