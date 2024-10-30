сряда, октомври 30, 2024
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Крими

Разкриха апаш, задигнал инструменти и машини от строителен обект

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Взломна кражба на инструменти и машини от строителен обект в с. Добри дял, разследват служители на полицейското управление в Горна Оряховица.

Деянието е извършено в периода 21- 26 октомври.

От проведените до момента действия по разследването е установено, че съпричастен към посегателството е 38-годишен от същото село, известен на полицията и осъждан.

Инкриминираните вещи са установени и иззети. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

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