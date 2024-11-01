Нов успех за ВТУ в рейтинговата система на висшите учебни заведения

Университетът е на второ място в 8 професионални направления

Нов успех постигна ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ в рейтинговата система на висшите учебни заведения. Университетът е на второ място в 8 професионални направления.

Университетът заема вторите места в „Теория и управление на образованието“, „Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“, „История и археология“, „Философия“, „Религия и теология“, „Право“ и „Изобразително изкуство“.

Трето място ВТУ получава в направлението „Филология“ и четвърта позиция при „Психология“ и „Социални дейности“.

В класацията са включени 51 професионални направления, а университетите в България са общо 52.

Михаил МИХАЛЕВ