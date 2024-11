Розалия Желязкова отново взриви публиката в „Гласът на България“, продължава напред

Великотърновката Розалия Желязкова отново взриви публиката в риалити шоуто „Гласът на България“ по bTV.

Талантливата певица изпълни Sisters Are Doin’ It For Themselves в дует с Виктория Стефанова-Иванова от Тетевен.

Двете момичета демонстрираха перфектно владеене на гласовете си, рязка смяна на височини и изчистен звук.

Всичко това плени аудиторията и журито в телевизионния формат.

Пред певицата Мария имаше сложна дилема коя от двете дами да продължи напред.

В крайна сметка това е Розалия, която след всяко свое изпълнение прави заявка дори за спечелване на предаването.

„Сцената продължава да гори след изпълнението на Розалия и Виктория от отбора на Мария.

Със своята заразителна енергия и увереност те изпяха Sisters Are Doin’ It For Themselves. Трудния избор, който Мария взе, е напред да продължи Розалия“, написаха от „Гласът на България“.

А Розалия Желязкова, която работи във Варненската опера, също не скри радостта си.

„За мен беше чест, Виктория Стефанова-Иванова! Привилегия е да си партнирам с певци като теб на такава отговорна сцена!

Най-доброто предстои, убедена съм!

А изживяването беше от онези, които не могат да бъдат описани с няколко думи. Нека пребъде изкуството, друго не ми хрумва“, изрази вълнението си Розалия.

Михаил МИХАЛЕВ

Кадри: bTV