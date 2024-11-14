Без вода днес – ето къде
“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 14.11.2024 г. (Четвъртък) от 10:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за:
бул. “Габровски”
ул. “Момина крепост”
ул. “Велики Преслав”
ул. “Филип Тотю”
ул. “Бойчо Войвода”
ул. “Ильо Войвода”
ул. “Ниш”
“ВиК Йовковци” ООД – гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с изграждане на нов уличен водопровод и канализация за строеж, изпълняван от “Мегастрой 2014” ООД – гр. Габрово, днес 14.11.2024 г. (четвъртък) ще бъде нарушено водоподаването за:
Вилна зона – местност “Пишмана” в гр. Велико Търново
“ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа на 14.11.2024 г. (Четвъртък) от 10:00 ч. до 17:00ч. ще бъде спряно водоподаването за:
гр. Павликени. ул. “Ивайло” №9
с. Бутово ул. “2-ра” №7
с. Димча ул. “9-та” №11