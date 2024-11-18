Таекуондо клуб „Кондор“ с медали и купа от национален турнир

На 16 ноември в спортен комплекс „Сила“ – Пловдив, се проведе седмият национален турнир по таекуондо Plovdiv open 2024.

В него взеха участие близо 500 състезатели от 4 държави. Клуб „Кондор“ – Г. Оряховица, се представи със своите осем състезатели в категория „Деца“ и завоюва пълен комплект медали и второ място – купа при децата.

В клас „А“ Данаил Лефтеров в категория 44 кг грабна бронзовото отличие, където показа изключителна техника, надграждане в играта и стриктно изпълняваше командите на своя треньор Радослав Шабанаков. Деян Друмев в категория 25 кг показа завидни умения и се окичи с бронзовото отличие. Манол Симеонов в категория 23 кг взе сребърния медал, където отстъпи на доста по-опитен състезател. Константин Коев и Теодор Марков в същата категория си поделиха бронзовите медали.

В клас „Б“ Мартин Стефанов в категория 24+ кг направи изключителен финал, но малко опит и увереност не му достигнаха за първото място. В същата категория Павел Адамов спечели бронзовия медал. Дебют направи Божидар Петров, който загуби от представителя на Гърция и се окичи със сребърния медал.