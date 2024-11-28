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Организират безплатни прегледи при гастроентеролог в свищовската болница

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БЕЗПЛАТНИ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ПРЕДСТОЯТ В МБАЛ „Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ“

Д-р Мими Робертова

Консултациите ще се проведат на 30 ноември от 9:30 ч. в приемния кабинет на болницата. Те ще се извършват от д-р Мими Робертова от УМБАЛ „Д-р Георги Странски“.

Лекарката е специалист по гастроентерология с придобити професионални квалификации по абдоминална ехография и гастроинтестинална ендоскопия.

Д-р Робертова работи в Отделението по гастроентерологична диагностика в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ от 2018 г. Тя е и асистент по гастроентерология в Медицински университет – гр. Плевен.

За прегледите е необходимо предварително записване на телефони 063169213 или 0877 943 277.

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