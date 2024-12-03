Класиране в Северозападна трета лига, 13-и кръг

1 ФК “Севлиево” гр. Севлиево 30 – 8 26 2 ФК “Вихър” гр. Славяново 13 – 7 23 3 ОФК “Павликени” гр. Павликени 20 – 17 22 4 ФК “Янтра” гр. Полски Тръмбеш 22 – 20 21 5 ОФК “Бдин 1923” гр. Видин 20 – 16 20 6 ОФК “Академик” гр. Свищов 15 – 8 20 7 ОФК “Локомотив” гр. Мездра 19 – 11 18 8 ОФК “Левски 2007” гр. Левски 16 – 19 13 9 ФК “Партизан” гр. Червен бряг 10 – 15 12 10 ФК “Етър ВТ” 2 гр. Велико Търново 13 – 26 12 11 ФК “Локомотив 1927” гр. Дряново 9 – 20 9 12 ФК “Ювентус-95” с. Малчика 16 – 29 9 13 ОФК “Ком – Берковица” гр. Берковица 11 – 18 8

Забележка: В класирането не е включен само резултатът от отложения мач – „Локомотив“ (Мездра) – ФК „Севлиево“, който ще се играе в края на тази седмица.