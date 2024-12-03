Класиране в Северозападна трета лига, 13-и кръг
|1
|ФК “Севлиево” гр. Севлиево
|30 – 8
|26
|2
|ФК “Вихър” гр. Славяново
|13 – 7
|23
|3
|ОФК “Павликени” гр. Павликени
|20 – 17
|22
|4
|ФК “Янтра” гр. Полски Тръмбеш
|22 – 20
|21
|5
|ОФК “Бдин 1923” гр. Видин
|20 – 16
|20
|6
|ОФК “Академик” гр. Свищов
|15 – 8
|20
|7
|ОФК “Локомотив” гр. Мездра
|19 – 11
|18
|8
|ОФК “Левски 2007” гр. Левски
|16 – 19
|13
|9
|ФК “Партизан” гр. Червен бряг
|10 – 15
|12
|10
|ФК “Етър ВТ” 2 гр. Велико Търново
|13 – 26
|12
|11
|ФК “Локомотив 1927” гр. Дряново
|9 – 20
|9
|12
|ФК “Ювентус-95” с. Малчика
|16 – 29
|9
|13
|ОФК “Ком – Берковица” гр. Берковица
|11 – 18
|8
Забележка: В класирането не е включен само резултатът от отложения мач – „Локомотив“ (Мездра) – ФК „Севлиево“, който ще се играе в края на тази седмица.