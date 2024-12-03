вторник, декември 3, 2024
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Северозападна трета лига
Спорт

Класиране в Северозападна трета лига, 13-и кръг

БОРБА БГ 8 четения 0 Comments
1ФК “Севлиево” гр. Севлиево30 – 826
2ФК “Вихър” гр. Славяново13 – 723
3ОФК “Павликени” гр. Павликени20 – 1722
4ФК “Янтра” гр. Полски Тръмбеш22 – 2021
5ОФК “Бдин 1923” гр. Видин20 – 1620
6ОФК “Академик” гр. Свищов15 – 820
7ОФК “Локомотив” гр. Мездра19 – 1118
8ОФК “Левски 2007” гр. Левски16 – 1913
9ФК “Партизан” гр. Червен бряг10 – 1512
10ФК “Етър ВТ” 2 гр. Велико Търново13 – 2612
11ФК “Локомотив 1927” гр. Дряново9 – 20 9
12ФК “Ювентус-95” с. Малчика16 – 29 9
13ОФК “Ком – Берковица” гр. Берковица11 – 18 8

 

Забележка: В класирането не е включен само резултатът от отложения мач – „Локомотив“ (Мездра) – ФК „Севлиево“, който ще се играе в края на тази седмица.

 

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