Guns N’ Roses с концерт в България през 2025 г.

Групата Guns N’ Roses ще има концерт в София, на стадион „Васил Левски“, на 21 юли 2025 г. Това съобщават организаторите от Fest Team.

Датата в София е част от турнето на бандата в Европа и в Близкия изток през следващата година. Обиколката започва на 23 май и включва 24 дати. Guns N’ Roses ще свирят за първи път в Саудитска Арабия, Грузия, Литва и Люксембург. През 2025 г. Аксел Роуз, Слаш и Дъф Маккагън ще свирят още у нас, в Сърбия, Турция, Португалия, Испания, Италия, Чехия, Германия, Великобритания, Дания, Норвегия, Швеция, Финландия, Полша, Унгария и Австрия.

Гости за концерта в София ще бъдат артистите от Public Enemy.

„Guns N’ Roses остават най-динамичната, провокативна и емблематична американска рок банда в историята до днес.

Трайно вкоренен в поп културата, техният албум Appetite For Destruction от 1987 г., сертифициран с диамантен статус, е официално „най-продаваният дебютен албум в историята на САЩ“ и „11-ият най-продаван албум в САЩ за всички времена“. Турнето им Not In This Lifetime… (2016–2019) заема четвърто място в класацията на най-доходоносните концертни турнета на всички времена“, разказват организаторите на концерта в София.

През 1991 г. Guns N’ Roses издават двойния си албум Use Your Illusion I и Use Your Illusion II, сертифицирани със седемкратен платинен статус. С общи продажби от над 100 милиона копия до момента, техният каталог включва още G N’ R Lies , The Spaghetti Incident? , Greatest Hits и Chinese Democracy.

БТА