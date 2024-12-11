сряда, декември 11, 2024
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Спорт

Класиране в Областна футболна група ”Юг”

БОРБА БГ 21 четения 0 Comments
1ФК “Спортист” с. Козаревец34 – 529
2ФК “Ботев – Дебелец” гр. Дебелец48 – 1427
3ФК “Долна Оряховица” гр. Долна Оряховица43 – 1427
4ФК “Вихър” с. Добри дял37 – 1526
5ФК “Първомайци” с. Първомайци20 – 626
6ФК “Ресен 2023” с. Ресен31 – 2520
7ФК “Росица” с. Поликраище33 – 1919
8ФК “Белица 2017” гр. Килифарево30 – 3119
9ФК “Ботев” с. Горско Ново село17 – 477
10ФК “Ботев-33” с. Крушето19 – 366
11ФК “Победа” с. Кесарево11 – 415
12ФК “Олимпиакос” с. Никюп7 – 394
13ФК “Ботев” гр. Златарица7 – 453
14ФК “Янтра” с. Драганово0 – 00

 

Забележка: Отборите на ФК “Спортист” (Козаревец), ФК “Долна Оряховица”, ФК “Победа” (Кесарево) и ФК „Ботев-33” (Крушето) са с мач по-малко.

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