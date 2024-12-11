Класиране в Областна футболна група ”Юг”

1 ФК “Спортист” с. Козаревец 34 – 5 29 2 ФК “Ботев – Дебелец” гр. Дебелец 48 – 14 27 3 ФК “Долна Оряховица” гр. Долна Оряховица 43 – 14 27 4 ФК “Вихър” с. Добри дял 37 – 15 26 5 ФК “Първомайци” с. Първомайци 20 – 6 26 6 ФК “Ресен 2023” с. Ресен 31 – 25 20 7 ФК “Росица” с. Поликраище 33 – 19 19 8 ФК “Белица 2017” гр. Килифарево 30 – 31 19 9 ФК “Ботев” с. Горско Ново село 17 – 47 7 10 ФК “Ботев-33” с. Крушето 19 – 36 6 11 ФК “Победа” с. Кесарево 11 – 41 5 12 ФК “Олимпиакос” с. Никюп 7 – 39 4 13 ФК “Ботев” гр. Златарица 7 – 45 3 14 ФК “Янтра” с. Драганово 0 – 0 0

Забележка: Отборите на ФК “Спортист” (Козаревец), ФК “Долна Оряховица”, ФК “Победа” (Кесарево) и ФК „Ботев-33” (Крушето) са с мач по-малко.