Класиране в Областна футболна група ”Юг”
|1
|ФК “Спортист” с. Козаревец
|34 – 5
|29
|2
|ФК “Ботев – Дебелец” гр. Дебелец
|48 – 14
|27
|3
|ФК “Долна Оряховица” гр. Долна Оряховица
|43 – 14
|27
|4
|ФК “Вихър” с. Добри дял
|37 – 15
|26
|5
|ФК “Първомайци” с. Първомайци
|20 – 6
|26
|6
|ФК “Ресен 2023” с. Ресен
|31 – 25
|20
|7
|ФК “Росица” с. Поликраище
|33 – 19
|19
|8
|ФК “Белица 2017” гр. Килифарево
|30 – 31
|19
|9
|ФК “Ботев” с. Горско Ново село
|17 – 47
|7
|10
|ФК “Ботев-33” с. Крушето
|19 – 36
|6
|11
|ФК “Победа” с. Кесарево
|11 – 41
|5
|12
|ФК “Олимпиакос” с. Никюп
|7 – 39
|4
|13
|ФК “Ботев” гр. Златарица
|7 – 45
|3
|14
|ФК “Янтра” с. Драганово
|0 – 0
|0
Забележка: Отборите на ФК “Спортист” (Козаревец), ФК “Долна Оряховица”, ФК “Победа” (Кесарево) и ФК „Ботев-33” (Крушето) са с мач по-малко.