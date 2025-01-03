Катастрофа с двама пострадали е регистрирана в ОДМВР Велико Търново.

На 2 януари около 13:50 часа в Дебелец лек автомобил “Ситроен” с бургаска регистрация, управляван от 46-годишен водач, при спускане по заледен пътен участък не успял да спре и блъснал движещия се пред него лек автомобил. Пострадали са 41-годишна жена и 9-годишно дете, пътници във втория автомобил. След преглед в ЦСМП са освободени за домашно лечение без опасност за живота.

Същия ден около 20:55ч. във Велико Търново лек автомобил “Дачия Сандеро”, управляван от 67-годишен мъж “излетял” вдясно от пътното платно и се блъснал в паркиран лек автомобил, след което се преобърнал странично.

Пострадал е водачът с данни за лека телесна повреда, след преглед в ЦСМП е освободен за домашно лечение без опасност за живота.