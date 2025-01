Горнооряховката Василия Стоичкова остави 2024 г. зад гърба си с кавър на Стиви Уондър

Изминалата 2024 г. премина под знака на изяви, образование и нови творчески проекти за горнооряховската изпълнителка Василия Стоичкова.

В момента тя учи магистратура втора година със специалност „Актьорство“ в Музикалния театър в Университета по изкуствата в Търгу Муреш, Румъния.

Паралелно се занимава с преподавателска дейност в Образователен и артистичен център Vivace в Брашов. Завърши с пълно отличие бакалавърска степен и първата година от магистратурата.

Носител е на годишна стипендия за високия си успех и завоювани отличия от национални и международни конкурси и фестивали в областта на поп и джаз музиката.

През 2024 г. издаде новия си проект, кавър на песента You are the sunshine of my life от репертоара на Стиви Уондър . Песента можете да открие във всички платформи за музика като Youtube, Youtube Music, Spotify, Apple music, Deezer, Tik-Tok и т.н. под името Vasiliya – You are the sunshine of my life.

Съвсем скоро ще бъде публикуван и последният проект на Василия и един от най-известните румънски утвърдени автори – композитора Дан Павелеску. Става дума за песента Toamna târzie, в превод на български – „Късна есен“. С нея младата изпълнителка беше допусната да участва на Младежкия конкурс за нова песен в София, организиран от сдружението на автори и композитори „Мюзикаутор“.