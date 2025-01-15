Кола блъсна пешеходец, водачът избяга от местопроизшествието

Пешеходец пострада при пътен инцидент.

На 13 януари около 10:50ч. в Горна Оряховица лек автомобил “Рено Меган”, управляван от 58-годишен мъж връхлетял върху преминаващ по пътното платно пешеходец на 62 години. Причина за произшествието е неправилна маневра за движение назад, при която водачът не се убедил, че пътят зад него е свободен.

Извършителят не уведомил компетентните органи на МВР за инцидента. Установен е на следващия ден. Пострадалият пешеходец е прегледан във ФСМП Горна Оряховица, освободен е за домашно лечение.

Произшествието е обработено по административен ред.