Цял ден без вода в общински град
Общество

Утре без вода – ето къде

БОРБА БГ 443 четения 0 Comments

“ВиК Йовковци” ООД, ЕР Свищов уведомява, че във връзка с отстраняване на аварии по водопроводната мрежа на гр. Свищов във вторник – 21.01.2025г. от 9:00ч. до 17:00ч. ще бъде спряно водоподаването по ул.”Аксенти Велешки”,  ул.”Кирил и Методи”, ул. “Неофит Бозвели” , ул.”Иконом Хр. Василев”,  ул.”Апостол Конкович”, ул.”Георги Сава Раковски”, ул. “Стефан Караджа”, ул.”Иларион Макариополски”,  ул. “Сан Стефано”, ул.”Шипка”, ул.”Неофит Рилски” и Западна индустриална зона в гр.Свищов.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.          

Вижте още

Велико Търново почете Христо Ботев, общественици и граждани положиха цветя на паметника му

Стилян Найденов 628 четения 0

Нов поп ще имат в Русаля

БОРБА БГ 521 четения 0

Президентът Румен Радев в Полски Тръмбеш: Хората от малките населени места живеят с очаквания за по-силната роля на държавата

БОРБА БГ 756 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *