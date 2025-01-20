Утре без вода – ето къде

“ВиК Йовковци” ООД, ЕР Свищов уведомява, че във връзка с отстраняване на аварии по водопроводната мрежа на гр. Свищов във вторник – 21.01.2025г. от 9:00ч. до 17:00ч. ще бъде спряно водоподаването по ул.”Аксенти Велешки”, ул.”Кирил и Методи”, ул. “Неофит Бозвели” , ул.”Иконом Хр. Василев”, ул.”Апостол Конкович”, ул.”Георги Сава Раковски”, ул. “Стефан Караджа”, ул.”Иларион Макариополски”, ул. “Сан Стефано”, ул.”Шипка”, ул.”Неофит Рилски” и Западна индустриална зона в гр.Свищов.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.