Отбелязаха 171 г. от рождението на Стефан Стамболов

171 г. от рождението на Стефан Стамболов отбелязаха в родния му град Велико Търново. Пред паметника на държавника беше извършен военен ритуал по полагане на венци и цветя.

Литературно-историческа композиция „Стефан Стамболов – държавникът на 19-и век“ беше изпълнена от Гергана Русанова, Сарина Банчева и Александър Иванов, ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“, с ръководител Натали Ненова.

Заупокойна молитва беше отслужена от Негово Високоблагоговейнство Ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов. Военният духов оркестър изпълни химна на Република България. Венци и цветя поднесоха заместник областният управител Иван Маринов, заместник-кметът на Велико Търново Нейко Генчев, зам.-началникът на НВУ полковник Георги Крайнов, председателят на Съюза на ветераните от войните на България в областта Атанас Величков, представители на различни организации и граждани.

Честването беше организирано от Община Велико Търново, Национален военен университет „Васил Левски”, Великотърновска света митрополия и Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“.

Стефан Стамболов е роден във Велико Търново на 30 януари 1854 година, както сочи и кръщелното му свидетелство. Оригиналният документ се съхранява в БАН, а копие от него се пази и в Регионалния исторически музей.

Сн. Ростислав ГРЪНЧАРОВ