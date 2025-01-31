Без голове в контролата между “Локомотив” (Г. Оряховица) и “Черноморец” (Бургас)

Без голове 0:0 приключи приятелската среща в Тулово между “Локомотив” (Горна Оряховица) и третодивизионния “Черноморец” (Бургас). Съперниците се вкопчиха в битката, която водеха предимно в централната част на терена, като почти липсваха положения за гол.

В следващата контролна среща “Локомотив” е домакин срещу “Академик” (Свищов) в събота от 14:00 часа.

“Локомотив“ (ГО): Ганев, Ташев, М. Иванов, Вълчев, Райчев, Пасков, Аврамов, Н. Колев, Тодоров, Кабанелас, Ж. Иванов (Хараламбиев, Цачев, Траоре, Савов, Куитинен, Митев, Маринов, Михайлов, Минков).