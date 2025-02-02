Ремонтираха прекия път до 20-вековен римски град

Пред завършване е основният ремонт на най-прекия път до основания преди повече от 20 века римски град Никополис ад Иструм и великотърновското село Никюп, възложен от Община Велико Търново. Проблемът с отсечката, която беше в много лошо състояние повече от 30 години, вече е решен – пътното легло е възстановено, извършено е цялостно преасфалтиране, оформено е отводняване, положена е маркировка.

Остава монтирането на още няколко от новите пътни знаци, които са поръчани, и в началото на новия месец пътят ще бъде въведен в експлоатация.

В реконструкцията на отсечката от римския град Никополис ад Иструм до главен път Русе – Велико Търново са вложени 2,1 млн. лева. Община Велико Търново подаде, защити и реализира проекта по инвестиционната програма за общински проекти към републиканския бюджет.

Новият път улеснява значително както транспортния достъп до Архитектурно-музейния резерват „Никополис ад Иструм“, който Община Велико Търново и Регионалният исторически музей поддържат в отличен вид, така и до с. Никюп. До римския град вече ще се стига за по-малко от 20 минути.