Общество

До вечерта без вода – ето къде!

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“ВиК Йовковци” ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с изграждане на нов водопровод по ул.”Васил Априлов”, на 05.02.2025г. (сряда) от 8:00ч.  до 19:00 ч. ще бъде спряно водоснабдяването за ул.”Сидер Войвода”, ул. “Цар Асен”, ул.”Хан Крум”, ул.”Филип Тотю”, ул. “Беласица”, ул.”Стефан Караджа”, ул. “Драгоман”, ул. “Св. Княз Борис I”, ул.”Иван Момчилов”, ЖП гара Горна Оряховица и кв. “Калтинец”.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

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