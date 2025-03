Щраус, Чайковски и Перголези ще звучат за дамите в навечерието на 8 март

Камерна музикална вечер в музей „Възраждане и Учредително събрание“ ще се състои на 7 март. Организаторите обещават вечер с ухание на пролет, музика и стихове за любов.

Това ще предложи камерният концерт „I Hate Music … but I Like to Sing/Мразя музиката…но обичам да пея“ на 7 март от 18:00 ч. в музей „Възраждане и Учредително събрание“ с вход свободен.

Събитието е инициатива на Община Велико Търново и Регионалния исторически музей по случай Международния ден на жената.

Концертът е по идея на солистката на Старозагорската опера Русалина Мочукова, която е гастролирала с голям успех с подобна камерна програма в Европа и САЩ.

Под акомпанимента на роял на Деница Петрова и с участието на актрисата Светла Тодорова ще бъдат представени произведения на Перголези, Джордани, Хаан, Обрадорс, Щраус, Чайковски, Рахманинов и др. В програмата ще присъства и композиторът Парашкев Хаджиев с неговата песен „Любов”.

Заглавието на концерта е заимствано от песента на Ленард Бърнстейн I Hate Music… but I Like to Sing, която е част от неговия цикъл с пет песни за деца и обединява цялостната концепция на концерта.

„На пет различни езика: руски, френски, английски, италиански и испански, ще прозвучат едни от най-изразителните песни на Рейналдо Хаан, Фернандо Обрадорс, Рихард Щраус, Сергей Рахманинов, Ленард Бърнстейн и др. Вплитайки със сонети на Шекспир, стихове на Пушкин и Леонтиев, ще представим темата за любовта във всичките й разновидности. I hate music … but I like to sing напомня както на нас, така и на нашата публика колко забавно може да бъде това, което ние, музикантите, обожаваме да правим”, споделя сопраното Русалина Мочукова.