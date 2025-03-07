Общество

Няколко търновски квартала без вода до полунощ

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„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 07.03.2025 г. (Петък)  от 14:00ч. до 24:00ч. ще бъде спряно водоподаването за кв. „Варуша“, кв. „Бузлуджа“, кв. „Колю Фичето“, бул. „България“, ул.“Краков“, ул. „Ниш“, ул. „Тодор Балина“, ул. „Баба Мота“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Мир“, ул. „Възрожденска“, ул. „Акация“, ул. „Цветарска“, ул. „Зеленка“, ул. „Христо Караминков“ и  ул. „Цанко Церковски“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

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