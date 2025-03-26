Общество

Аварийни ремонти спират водата в части от Велико Търново и Самоводене

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа днес 26.03.2025г. (Сряда) от 09:00ч. до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването за бул. „Н. Габровски“, ул. „Козлуджа“, ул. „Борис Богданов“, ул. „Момина крепост“, ул. „Асти“ и ул. „Колоня товар“.

Поради авария е нарушено водоподаването за с. Самоводене до 14:00ч.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Вижте още

Почетоха жертвите от битката при село Константин

БОРБА БГ 760 четения 0

Вдигнаха и осемте етажа на най-модерния бизнес център във Велико Търново

БОРБА БГ 7497 четения 3
ловец на кучета

Назначиха ловец на кучета в Община Велико Търново

БОРБА БГ 3869 четения 3

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *