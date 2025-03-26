Аварийни ремонти спират водата в части от Велико Търново и Самоводене

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа днес 26.03.2025г. (Сряда) от 09:00ч. до 16:00ч. ще бъде спряно водоподаването за бул. „Н. Габровски“, ул. „Козлуджа“, ул. „Борис Богданов“, ул. „Момина крепост“, ул. „Асти“ и ул. „Колоня товар“.

Поради авария е нарушено водоподаването за с. Самоводене до 14:00ч.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.