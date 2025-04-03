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Ясни реферите за мачовете в Северозападната Трета лига

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Северозападна Трета лига, 19 кръг, 05.04.2025 г., 17:00 часа

ФК „Севлиево“- ОФК „Павликени“ Ал. Марков, Минков, Атанасов

„Янтра“ /П. Тр./-  „Локо 1927“ /Дряново/ Хр. Петков, Банчев, Петров

„Ком- Берковица“- „Етър ВТ2“ Ив. Данчев, Добрев, Маринов

„Партизан“ /Червен бряг/- почива

„Академик“ /Св./- „Левски 2007“ /Левски/ М. Павлов, Качамаков, Кендерян

„Локо“ /Мездра/- „Бдин 1923“ /Видин/ Хр. Минчев, Върбанов, Чавдаров

ФК „Ювентус 95“- „Вихър“ /Славяново/ Ив. Благоев, Христов, Георгиев

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