Ясни реферите за мачовете в Северозападната Трета лига
Северозападна Трета лига, 19 кръг, 05.04.2025 г., 17:00 часа
ФК „Севлиево“- ОФК „Павликени“ Ал. Марков, Минков, Атанасов
„Янтра“ /П. Тр./- „Локо 1927“ /Дряново/ Хр. Петков, Банчев, Петров
„Ком- Берковица“- „Етър ВТ2“ Ив. Данчев, Добрев, Маринов
„Партизан“ /Червен бряг/- почива
„Академик“ /Св./- „Левски 2007“ /Левски/ М. Павлов, Качамаков, Кендерян
„Локо“ /Мездра/- „Бдин 1923“ /Видин/ Хр. Минчев, Върбанов, Чавдаров
ФК „Ювентус 95“- „Вихър“ /Славяново/ Ив. Благоев, Христов, Георгиев