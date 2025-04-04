Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 19 кръг, 5 април 2025 г., 17:00 часа
ФК „Севлиево“ – ОФК „Павликени“ Ал. Марков, Минков, Атанасов
„Янтра“ (П. Тр.) – „Локо 1927“ (Дряново) Хр. Петков, Банчев, Петров
„Ком-Берковица“ – „Етър ВТ2“ Ив. Данчев, Добрев, Маринов
„Академик“ (Св.) – „Левски 2007“ (Левски) М. Павлов, Качамаков, Кендерян
„Локо“ (Мездра) – „Бдин 1923“ (Видин) Хр. Минчев, Върбанов, Чавдаров
ФК „Ювентус 95“ – „Вихър“ (Славяново) Ив. Благоев, Христов, Георгиев
„Партизан“ (Червен бряг) почива