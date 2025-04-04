Спорт

Съдийски назначения: Северозападна Трета лига, 19 кръг, 5 април 2025 г., 17:00 часа

БОРБА БГ 16 четения 0 Comments

ФК „Севлиево“ – ОФК „Павликени“ Ал. Марков, Минков, Атанасов

„Янтра“ (П. Тр.) –  „Локо 1927“ (Дряново) Хр. Петков, Банчев, Петров

„Ком-Берковица“ – „Етър ВТ2“ Ив. Данчев, Добрев, Маринов

„Академик“ (Св.) – „Левски 2007“ (Левски) М. Павлов, Качамаков, Кендерян

„Локо“ (Мездра) – „Бдин 1923“ (Видин) Хр. Минчев, Върбанов, Чавдаров

ФК „Ювентус 95“ – „Вихър“ (Славяново) Ив. Благоев, Христов, Георгиев

„Партизан“ (Червен бряг) почива

 

 

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