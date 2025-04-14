Аварии оставят без вода няколко търновски улици

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 14.04.2025 г. (Понеделник) 09:00 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. „Христо Смирненски“, ул. „Йордан Йовков“, ул. „Христо Донев“, ул. „Димитър Благоев“, ул. „Никола Кабакчиев“, ул. „Йордан Вишовградски“, ул. „Иван Хаджидимитров“, ул. „Генерал Сава Муткуров“, ул. „Георги Измирлиев“ и ул. „Емилиян Станев“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.