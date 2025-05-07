Голяма част от Горна Оряховица без вода утре

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с изграждане на нов водопровод по ул.“Балатон“, на 08.05.2025г. (Четвъртък) от 8:00ч. до 22:00 ч. ще бъде спряно водоснабдяването за ул. „Балатон“, ул. „Панайот Цвикев“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Никола Петров“, ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Козлодуй“, ул. „Въстаническа“, ул. „Стоил Войвода“, ул.“Иван Вазов“ и всички прилежащи на тях улици, както и ще бъде нарушено водоподаването за кв. „Пролет“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.