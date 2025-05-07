Цял ден без вода в общински град
Общество

Голяма част от Горна Оряховица без вода утре

БОРБА БГ 85 четения 0 Comments

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с изграждане на нов водопровод по ул.“Балатон“, на 08.05.2025г. (Четвъртък) от 8:00ч.  до 22:00 ч. ще бъде спряно водоснабдяването за ул. „Балатон“, ул. „Панайот Цвикев“, ул. „Цар Освободител“, ул. „Ангел Кънчев“, ул. „19-ти февруари“, ул. „Никола Петров“, ул. „Георги Измирлиев“, ул. „Козлодуй“, ул. „Въстаническа“, ул. „Стоил Войвода“, ул.“Иван Вазов“ и всички прилежащи на тях улици, както и ще бъде нарушено водоподаването за кв. „Пролет“.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

Вижте още

Община Свищов осигури финансирането на транспортните си линии

БОРБА БГ 138 четения 0

Две селища в света носят името Пирамидата, едното е село призрак в община Велико Търново

БОРБА БГ 2328 четения 0

Правят нова бърза връзка с АМ „Хемус“ и магистралния път от Русе

БОРБА БГ 5945 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *