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Общество

Части от Горна Оряховица и Велико Търново остават без вода днес

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„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 09.05.2025 г. (Петък) 09:30 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. „Тодор Иванов“ и ж.к. „Зона Б“.

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт  по ул.“Никола Петров“, на 09.05.2025г. (Петък) от 10:00ч.  до 21:00 ч. ще бъде спряно водоснабдяването за  ул. „Никола Петров“, ул. „Св. Св. Княз Борис I“ №129 до № 194 и Летище Горна Оряховица.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

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