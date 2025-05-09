Части от Горна Оряховица и Велико Търново остават без вода днес

„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт на водопроводната мрежа, днес 09.05.2025 г. (Петък) 09:30 ч. до 16:00 ч. ще бъде спряно водоподаването за ул. „Тодор Иванов“ и ж.к. „Зона Б“.

„ВиК Йовковци“ ООД гр. В. Търново уведомява своите абонати, че във връзка с авариен ремонт по ул.“Никола Петров“, на 09.05.2025г. (Петък) от 10:00ч. до 21:00 ч. ще бъде спряно водоснабдяването за ул. „Никола Петров“, ул. „Св. Св. Княз Борис I“ №129 до № 194 и Летище Горна Оряховица. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.