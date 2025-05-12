Ето къде ще спират тока във Великотърновско утре

На 13.05.2025 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч.

Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Павликени – МТП „Енерго“, Бензиностанция – „ТОТИ ОИЛ“, ТП Краварник – Бяла Черква, ТП Стопански двор – Бяла черква, с. Росица – ТП №1, ФВЦ „Т- Солар”, ПС ВиК Вишовград, ПС ВиК Винпром, МТП Хартиени опаковки, МТП Бабин вир, ВЕЦ Росица 2, МТП Вила ДАП и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Вапцаров”, СТП Запад Бяла Черква.

На 13.05.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч.