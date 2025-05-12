Общество

Ето къде ще спират тока във Великотърновско утре

БОРБА БГ 79 четения 0 Comments
На 13.05.2025 г. в периода 8:30 ч. до 16:30 ч.

Поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: община Павликени – МТП „Енерго“, Бензиностанция – „ТОТИ ОИЛ“, ТП Краварник – Бяла Черква, ТП Стопански двор – Бяла черква, с. Росица – ТП №1, ФВЦ „Т- Солар”, ПС ВиК Вишовград, ПС ВиК Винпром, МТП Хартиени опаковки, МТП Бабин вир, ВЕЦ Росица 2, МТП Вила ДАП и всички абонати захранващи се от ВЕЛ „Вапцаров”, СТП Запад Бяла Черква.

На 13.05.2025 г. в периода 9:00 ч. до 16:00 ч.
Поради обезопасяване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в районите на: с. ДРАГАНОВО – улиците: ХАН АСПАРУХ, ИВАЙЛО, ЯНТРА, ОТЕЦ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ИЛИНДЕН, МАРИН ДРИНОВ, ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, ОБОРИЩЕ, ГЕНЕРАЛ СКОБЕЛЕВ, ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ, П.К.ЯВОРОВ, ЖЕЛЮ КОМИТА, ДОБРУДЖА, ТРЕТИ МАРТ, ЦАР САМУИЛ, ПАНАЙОТ ВОЛОВ.

Вижте още

Земеделец иска да дърпа по 7680 кубика дневно от Янтра, за да напоява земите си

БОРБА БГ 12298 четения 2

Урок за гората събра над 200 деца в парк „Марно поле“

БОРБА БГ 229 четения 1

Джамията на хълма Царевец

БОРБА БГ 1974 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *