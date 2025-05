Най-стресиращата професия в България е лекарската, сочи проучване

Най-стресиращата професия в България е лекарската, съобщиха от компанията Somenso, извършила онлайн проучване сред 850 респонденти от различни професионални среди.

Допитването е извършено в периода 15 април – 15 май 2025 г. Повече от 60% от участниците са посочили лекарите като най-стресирани сред 31 други професионални направления, а медицинските сестри са посочени от близо 29% от анкетираните. След медиците се нареждат учителите и пожарникарите, показват още данните.

Сред първите десет места на най-стресиращи професии са персоналът в детска градина или ясла, полицаите, пилотите, военнослужещите и др. Най-малко стресиращата професия според българите, които са дали своя глас, е градинар, инфлуенсър, охранител и художник.

До голяма степен данните за България са сходни с данните от световни проучвания, според които заетите в медицината са подложени на най-голям стрес, добавиха от Somenso. В ЕС един от всеки четирима работещи има проблем, свързан със стрес, показва последният доклад на European Agency for Safety and Health at Work and Eurofound, добавиха от Somenso.

Компанията Somenso, ръководена от проф. д-р Юлияна Йорданова от Института по невробиология към БАН, разработи платформа за борба със стреса. Платформата беше представена през февруари тази година. Somenso спечели приза в категорията „Иновативен продукт“ на Българската агенция за инвестиции за 2024 г., като част от годишните награди „Инвеститор на годината”.