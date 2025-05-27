Спорт

Северозападна Трета лига, XXVI кръг – резултати и крайно класиране

БОРБА БГ 10 четения 0 Comments

Северозападна Трета лига, XXVI кръг

Резултати:

„Локомотив“ (Мездра) – „Ком“ (Берковица) 0:4
„Академик“ (Свищов) – „Ювентус“ (Малчика) 5:0
„Севлиево“ – „Партизан“ (Червен бряг) 4:1
„Павликени“ – „Вихър“ (Славяново) 1:0
„Бдин“ (Видин) – „Локомотив“ (Дряново) 5:1
„Левски 2007“ (Левски) – „Етър ВТII“ 2:1

Крайно класиране:

Крайно класиране:

1 „Севлиево“ Севлиево       52-19   52

2 „Академик“ Свищов         32-13   44

3 „Вихър“ Славяново          24-13   43

4 „Павликени“ Павликени  34-43   40

5 „Бдин 1923“ Видин           41-32   36

6 „Янтра“ Полски Тръмбеш            41-37   36

7 „Локомотив“ Мездра        39-25   35

8 „Левски 2007“ Левски      29-31   33

9 „Партизан“ Червен бряг   21-34   24

10 „Етър ВТ2“ Велико Търново     28-49   24

11 „Ком-Берковица“ Берковица     30-32   23

12 „Ювентус-95“ с. Малчика          26-48   22

13 „Локомотив 1927“ Дряново       22-43   19

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