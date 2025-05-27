Северозападна Трета лига, XXVI кръг – резултати и крайно класиране
Северозападна Трета лига, XXVI кръг
Резултати:
„Локомотив“ (Мездра) – „Ком“ (Берковица) 0:4
„Академик“ (Свищов) – „Ювентус“ (Малчика) 5:0
„Севлиево“ – „Партизан“ (Червен бряг) 4:1
„Павликени“ – „Вихър“ (Славяново) 1:0
„Бдин“ (Видин) – „Локомотив“ (Дряново) 5:1
„Левски 2007“ (Левски) – „Етър ВТII“ 2:1
Крайно класиране:
Крайно класиране:
1 „Севлиево“ Севлиево 52-19 52
2 „Академик“ Свищов 32-13 44
3 „Вихър“ Славяново 24-13 43
4 „Павликени“ Павликени 34-43 40
5 „Бдин 1923“ Видин 41-32 36
6 „Янтра“ Полски Тръмбеш 41-37 36
7 „Локомотив“ Мездра 39-25 35
8 „Левски 2007“ Левски 29-31 33
9 „Партизан“ Червен бряг 21-34 24
10 „Етър ВТ2“ Велико Търново 28-49 24
11 „Ком-Берковица“ Берковица 30-32 23
12 „Ювентус-95“ с. Малчика 26-48 22
13 „Локомотив 1927“ Дряново 22-43 19