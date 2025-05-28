Спорт

Елитна областна футболна група, 22-ри кръг – резултати и класиране

БОРБА БГ 18 четения 0 Comments

Елитна областна футболна група, 22-ри кръг

Резултати:

„Лозен 1924“ /Сух./- „Чумерна“ /Елена/ 1:0

„Земеделец- 93“ /Козловец/- „Левски“ /Лясковец/ 8:1

ФК „Недан“- „Етър ВТ3“ 8:0

„Левски 1986“ /Стражица/- „Бъдеще“ /Бутово/ 3:0

„Удар“ /Бяла черква/- почива

„Изгрев 93“ /Царевец /- почива

Крайно класиране сезон 2024/2025 г.

1 „Земеделец-93“ с. Козловец  70-20  55

2 „Лозен 1924“ гр. Сухиндол  50-21  44

3 „Изгрев 93“ с. Царевец  46-33  36

4 „Левски 1986“ гр. Стражица  54-48  33

5 „Недан“ с. Недан  50-34  32

6 „Етър ВТ“ 3 гр. Велико Търново  44-51  26

7 „Левски“ гр. Лясковец  25-34  24

8 „Бъдеще“ с. Бутово  40-50  23

9 „Чумерна“ гр. Елена  28-39  20

10 „Удар“ гр. Бяла черква   30-56  15

11 „Академик 2“ гр. Свищов   15-66   4

Вижте още

Илиян Ангелов донесе сребро на „Локомотив“ от шампионата за момчета

БОРБА БГ 112 четения 0

Два гола на Мартин Иванов за класически резултат в Добри дял

БОРБА БГ 79 четения 0

Ново поражение за обновения павликенски тим

БОРБА БГ 41 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *