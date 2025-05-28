Елитна областна футболна група, 22-ри кръг – резултати и класиране
Елитна областна футболна група, 22-ри кръг
Резултати:
„Лозен 1924“ /Сух./- „Чумерна“ /Елена/ 1:0
„Земеделец- 93“ /Козловец/- „Левски“ /Лясковец/ 8:1
ФК „Недан“- „Етър ВТ3“ 8:0
„Левски 1986“ /Стражица/- „Бъдеще“ /Бутово/ 3:0
„Удар“ /Бяла черква/- почива
„Изгрев 93“ /Царевец /- почива
Крайно класиране сезон 2024/2025 г.
1 „Земеделец-93“ с. Козловец 70-20 55
2 „Лозен 1924“ гр. Сухиндол 50-21 44
3 „Изгрев 93“ с. Царевец 46-33 36
4 „Левски 1986“ гр. Стражица 54-48 33
5 „Недан“ с. Недан 50-34 32
6 „Етър ВТ“ 3 гр. Велико Търново 44-51 26
7 „Левски“ гр. Лясковец 25-34 24
8 „Бъдеще“ с. Бутово 40-50 23
9 „Чумерна“ гр. Елена 28-39 20
10 „Удар“ гр. Бяла черква 30-56 15
11 „Академик 2“ гр. Свищов 15-66 4