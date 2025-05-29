„Етър волей“ и „Адреналинките“ триумфираха в Мини аматьорската лига по волейбол във В. Търново

Седем отбора при мъжете и три при дамите участваха в Мини аматьорската лига по волейбол, проведена в Мултифункционалната зала до СУ „Ем. Станев“. Празникът за волейбола бе организиран от „Етър волей“ и ОП „Спортни имоти и прояви“ /В. Търново/. Срещите предложиха много емоционални моменти и се радваха на голям интерес.

Победител с 18 точки стана тимът на „Етър волей“, следван от „Делта форс“ с 15 т. и „Царевец“ с 10 т. Четвъртото място разделиха „Секачите“ и „SN“ с по 6 т., пред „Катастрофалните“ с 4 т. и „Младежите“. При дамите първото място заеха „Адреналинките“, пред Ретро лайдс“ и „Теменужките“.

С грамоти и предметни награди бяха отличени най- комплексните състезатели и най- добре представилите се на отделните постове. Получиха ги: Кристиян Коджабашев, Калоян Геров, Християн Мадаров, Симеон Симеонов, Дзен Дай, Иво Димитров, Мартин Чолаков, Веселин Илиев, Томислав Врачев, Йордан Йорданов, Никола Градинаров и Максим Бонев. Николай Йорданов бе главен организатор на турнира, подкрепиха го Даниел Петков, Никола Петров и Симеон Йорданов.

Наградите на победителите връчи Митко Тодоров, капитан на националния отбор по волейбол за мъже от близкото минало.