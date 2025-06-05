Класиране в Областна футболна група Юг
1 „Спортист“ с. Козаревец 92-15 63
2 „Ботев-Дебелец“ гр. Дебелец 96-25 60
3 „Долна Оряховица“ Д. Оряховица 100-35 56
4 „Вихър“ с. Добри Дял 79-39 50
5 „Първомайци“ с. Първомайци 45-22 45
6 „Ресен 2023“ с. Ресен 76-47 39
7 „Белица 2017“ гр. Килифарево 61-59 34
8 „Росица“ с. Поликраище 61-59 29
9 „Ботев“ с. Горско Ново село 41-74 25
10 „Победа“ с. Кесарево 31-90 16
11 „Ботев“ гр. Златарица 14-79 11
12 „Олимпиакос“ с. Никюп 22-94 9
13 „Ботев-33“ с. Крушето 29-109 7