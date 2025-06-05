Спорт

Класиране в Областна футболна група Юг

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

1 „Спортист“ с. Козаревец   92-15       63

2 „Ботев-Дебелец“ гр. Дебелец   96-25       60

3 „Долна Оряховица“ Д. Оряховица   100-35     56

4 „Вихър“ с. Добри Дял        79-39       50

5 „Първомайци“ с. Първомайци  45-22       45

6 „Ресен 2023“ с. Ресен 76-47       39

7 „Белица 2017“ гр. Килифарево 61-59       34

8 „Росица“ с. Поликраище   61-59       29

9 „Ботев“ с. Горско Ново село     41-74       25

10 „Победа“ с. Кесарево       31-90       16

11 „Ботев“ гр. Златарица      14-79       11

12 „Олимпиакос“ с. Никюп 22-94       9

13 „Ботев-33“ с. Крушето    29-109     7

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