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Николай Панайотов ще води ОФК „Локомотив“ и през новия сезон, ясни съперниците в четири контроли

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ОФК „Локомотив“ и Николай Панайотов продължават съвместната си работа, съобщи президентът на клуба Владимир Русев. Най- младият старши треньор в професионалния футбол ще е този на представителния отбор на горнооряховския клуб и през новия сезон във Втора лига.

„Железничарите“ стартират лятна подготовка на 18 юни (сряда).

Към момента напускащите отбора са Генадий Ганев, Галин Ташев, Цветослав Петров и Даниел Кабанелас. В ход е и селекцията, но за сега не се обявяват имената на новите попълнения.

В подготвителния период „Локомотив“ ще изиграе пет контролни срещи. Съперници са ФК „Севлиево“ на 28 юни, „Дунав от Русе“ на 5 юли, „Лудогорец 2“ на 9 юли и „Черноморец“ /Бургас/ на 13 юли. Все още се търси съперник за 18 или 19 следващият месец.

Стартът на първенството във Втора лига ще е през уикенда 25-26 юли. Жребият за новия сезон във второто ниво на българския футбол ще се тегли на 12- ти юни. Първенството на Втора лига ще е с 18 отбора.

 

 

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