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Сашо Ангелов ще води ФК „Севлиево“ във Втора лига, ще има нови помощници

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Клубното ръководство на ФК “Севлиево” постигна договорка със старши треньора Сашо Ангелов за съвместна работа и през новия сезон във Втора лига, обявиха от клуба. След постигнатата промоция в Северозападната Трета лига и завръщането при професионалистите след 12-годишна пауза, опитният специалист ще продължи да води тима с нов подобрен контракт.

Пред 55-годишния наставник предстои ново предизвикателство, свързано с изграждането на конкурентоспособен отбор и утвърждаването му в професионалния футбол. Ангелов пое ФК “Севлиево” през декември 2023 г.

Тимът стартира подготовка още следващата седмица – на 11 юни (сряда). Тепърва ще бъдат обявени всички съперниците за контролите. Засега е ясно, че на 28 юни новакът при професионалистите среща “Локомотив” (Г. Оряховица).На 24- ти юни севлиевци ще играят с „Черно море“ /Варна/, а на 2 и 9 юли ще срещнат „Янтра 2019“ /Габрово/ и „Дунав от Русе“.

Сашо Ангелов е бивш футболист и треньор на „Етър“ и „Локомотив“ /Г. Ор./.

Междувременно стана ясно, че пътищата на ФК „Севлиево“ и помощник-треньорите Стоян Ацаров и Цветомир Цанков се разделят, като договорните отношения между клуба и двамата наставници няма да бъдат продължени.

55-годишният Ацаров, шампион и носител на Купата със „Славия“ през 1996 г, влезе като асистент в щаба на Сашо Ангелов през зимата.

Треньорът на вратарите Цанков работи на стадион „Раковски“ от началото на 2024 г.

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