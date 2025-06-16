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12-годишните хандбалистки на „Етър-64“ втори в страната, Ева Узунова е голмайстор на финалите в Хасково

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Вицешампионки на страната станаха момичетата до 12 години на Хандбален клуб „Етър-64“ на държавните финали в Хасково. Те бяха близо и до титлата, но в оспорван финал отстъпиха на „Спортист“ (Кремиковци) с 33:30.

На заключителния турнир етърки започнаха с победа над ХК „Шумен’98“ с 36:29 (19:16), после биха и ХК „Панагюрище“ с 34:21 (18:11). Последва загуба от „Спортист“ с 21:29 (12:18) и нов успех – над домакините с 35:21 (22:13).

Така етърки стигнаха до полуфинала, където се наложиха надХК  „Ловеч’98“ с 26:20 (17:11), а на финала се изправиха отново срещу тима от Кремиковци. Там отстъпиха с 33:30 (23:14) и спечелиха сребърните медали в конкуренцията на десетте най-добри отбора в страната.

Ева Узунова от “Етър’64” взе индивидуалната награда за голмайстор на финалите. Най-добър защитник е Гергана Ботева от “Ловеч’98”, най-добър вратар – Амелия Мишева от ХК “Сливница”, а най-полезен състезател – Александра Тодорова от “Спортист“ (Кремиковци).

„Вицешампиони на държавния финал за момичета до 12 г. Не всеки ще бъде шампион. Не всеки ще вдигне златната купа. Понякога тя е въпрос на миг, на шанс, на съдба. Но има нещо по-голямо от шампионската титла – честта да се бориш до последно, да паднеш с вдигната глава, да вдъхновиш.

Герой не е онзи, който винаги побеждава. Герой е онзи, който не се предава. Който играе с дух, сърце и чест – дори когато знае, че може да загуби. Ние не сме просто вицешампиони. Ние сме герои. Защото дадохме всичко от себе си. Защото играхме като едно. Защото обединихме хората зад нас. И тази победа – макар и не в класирането – ще остане завинаги наша.

Радвам се, че съм част от вашата история деца! Благодаря на всички, които вярвахте в нас, които ни подкрепяхте, които не се отказахте – дори когато беше трудно. Вашата сила ни даде крила. Вие бяхте до нас, а ние играехме и за вас“, коментира треньорката Миглена Христова.

Момчетата на “Етър-64” до 12 години заеха седмото място в страната. На финалите в с. Труд в мача за 7-8 място те разгромиха НСА с 31:8 (20:3).

“Отборът подобри представянето си от миналата година, когато завършиха осми в България – с малки стъпки към големи успехи за в бъдеще!”, коментира треньорката им Камелия Кузнецова.

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