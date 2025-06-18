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16-годишните етърки подариха шампионската купа на България на кмета Даниел Панов

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Шампионките на България по футбол до 16 години от „Етър“ гостуваха в Община Велико Търново за среща с кмета Даниел Панов. Преди броени дни „виолетовите“ вдигнаха купата на футболния терен „Трифон Иванов“ след победа над „Спортика“ /Благоевград/ с 2:0 във втората финална среща.

Кметът сподели с „виолетовите“ момичета емоциите от спечелената купа на България, чието безапелационното представяне в шампионата и поредицата от победи са слава и гордост за Велико Търново.

Даниел Панов благодари на треньорите Валентин Витанов и Ели Тодорова и подчерта, че с професионализъм и всеотдайност те изграждат бъдещето на женския футбол и в старата столица, и в България.

„Благодаря и на вас, скъпи момичета – с талант,  умния, дисциплина и неуморен труд вие доказвате, че големите успехи са напълно постижими. Вярвам, че ще надградите постиженията на легендите на „Етър“ – героите от шампионския отбор на „виолетовите“ от 1991-а година и САЩ 94. Вашият успех е доказателство, че последователните инвестиции в спортната база и футболните терени във Велико Търново, както и възстановяването на Спортното училище имат смисъл“, коментира Даниел Панов.

„Със сигурност имате талант, но той в спорта е няколко процента, а всичко останало е здрав труд“, каза заместник-кметът Георги Недев.

Този набор е шампион през 2023 г. до 13 години, а м.г. е вицешампион във възрастта 15 години. Дава и много състезателки за националния отбор. Момичетата бяха на срещата със златните медали, които спечелиха, а изненадата последва, когато капитанът Зорница Коева връчи на кмета шампионската купа на кмета с молбата тя да остане на съхранение на видно място в Община Велико Търново, за да напомня на всички успехите на състезателите от старата столица.

Повечето момичета са в 8-9 клас на Спортното училище „Георги Живков“ и заявиха, че нямат намерение на този етап да правят каквито и да е промени, защото са доволни от условията, обучението и тренировките.

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