Спорт

КХГ „Етър“ с призови класирания на гимнастрада

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С четири отбора и общо 52 състезателки участва КХГ „Етър“ на провелото се в Шумен Държавно първенство гимнастика за всички.

В първа възрастова група представителките на клуба в дисциплината гимнастика с уред средна група се класираха в сребърна вълна.

В дисциплината гимнастика с танц отборът се класира в сребърна вълна в средна група.

Във втора възрастова група малка група гимнастика с танц, отборът с име Египетска магия се класира в сребърна вълна, а отборът в малка група с гимнастика с танц се класира в бронзова вълна.

В състезанието участваха 20 клуба от цялата страна с над 800 състезателки.

 

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