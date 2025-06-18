Спорт

Александър Златов и Ник Дойчинов с отличия от шампионата по свободна борба за мъже

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182-ама cъстезатели стартираха на държавния личен-отборен шампионат по свободна борба, проведен в Пловдив. Два медала спечелиха борци от великотърновски клубове. В категория до 61 килограма вицешампион на страната стана Александър Златов от „Царевец Етар- 93“. Той загуби финалната схватка от димитровградчанина Стилиян Илиев. Срещата бе много оспорвана и завърши при 8:8 технически точки, но победата бе присъдена на Илиев.

Бронзов медалист в категорията е Ник Дойчинов от клуб „Илия Павлов“. Други двама състезатели на треньора Мирослав Колев завършиха пети в категориите си. Ивайло Нанчев и Борислав Колев бяха на крачка от отличията, съответно до 92 и до 79 килограма.

Пети до 57 килограма е Георги Моллов от „Локомотив“ /Г. Оряховица/.

Домакините от „Тракиец“ (Пловдив) ликуваха с отборната титла в свободната борба след 25-годишна пауза. На второ място в отборното класиране се нареди тимът на НСА „Васил Левски“ със 134 т., а трети е съставът на „Левски“ със 125 т.

Призьорите получиха купите от председателя на федерацията Станка Златева.

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