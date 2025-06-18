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Красимир Балъков дари легендарна фланелка за благотворителен търг

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Изключителен жест направи една от легендите на „Етър“, на българския и световния футбол Красимир Балъков. Магическият халф дари фланелката си с №20 от Световното първенство в САЩ-94 за благотворителните търгове в помощ на бащата на великотърновеца Светослав Пенчев.

„Това е Красимир Балъков!!! Думите са излишни: предостави екипа си от Световното за татко. Благодаря от сърце! Отраснахме заедно с първите стъпки до апогея за най-добър плеймейкър. Ти си голям и го доказваш всеки ден! Респект и Уважение! Благодаря! Само „Етър“ до сетния ми дъх!“, коментира емоционално Светослав Пенчев.

Припомняме, че редица български футболисти вече дариха свои екипи с автографи за благотворителните търгове в помощ на Величко Пенчев Димов – бивш старшина от Велико Търново. През 2022 г. той претърпя масиран мозъчен инсулт, а Светослав Пенчев го гледа сам, като се наложи да напусне работа. За да може да продължи да се грижи за баща си, за да заплаща рехабилитация и медикаменти, с които да закрепят постигнатото до момента и да го подобрят, той отправя апели за помощ.

Ето че и Красимир Балъков протегна ръка за помощ, като дари екипа си с №20 от незабравимото лято на световното първенство 1994 г. в САЩ в помощ на каузата.

Вече заваляха оферти за култовата национална фланелка, като за броени минути най-високата сума засега стигна 800 лв. Краят на търга е в 19:48 ч. на 25 юни т.г. За всички, които искат да помогнат, добавяме и дарителската сметка:

Титуляр: Величко Пенчев Димов

IBAN: BG68BPBI88981032811801

BIC: BPBIBGSF Пощенска БАНКА

 

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