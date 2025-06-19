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Тодор Колев стана помощник на Сашо Ангелов, севлиевци удариха колумбийци в първата си контрола

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Юношата на „Етър“ Тодор Колев вече е част от щаба на Сашо Ангелов във ФК “Севлиево”. Той заменя на този пост освободения Стоян Ацаров, който бе асистент на Ангелов от зимата насам. Както „Борба“ писа рокада има и при треньорите на вратарите – Димитър Пантев, който досега пазеше за “Етър ВТ2”, заменя Цветомир Цанков, който работеше с вратарите от началото на 2024 г.

44-годишният Тодор Колев записа неофициален дебют в контролната среща с колумбийския “Естудиантес” (Меделин) спечелена с 2:1 на стадион “Раковски”. Кристиян Кънчев откри в 30-ата минута, като довкара избита топка от вратаря на гостите. Четвърт час преди края Никола Владев удвои след асистенция на Емил Колев. В 85-ата минута колумбийският тим намали при центриране от корнер.

Тодор Колев е роден на 2 август 1980 г. във Велико Търново. Юноша е на “Етър”, но още на 19 години преминава в “Левски”, където за пет сезона вкарва 24 гола в общо 88 мача във всички турнири. Двукратен шампион и трикратен носител на Купата на България със “сините”. Играл е още за Спартак (Плевен), Славия, Марек, Лудогорец и Хебър, а в чужбина е носил екипите на германския Алемания (Аахен), израелския Апоел Ирони, гръцките Олимпиакос (Волос) и Ламия.

През последния сезон Колев беше асистент на Тодор Киселичков в “Янтра 2019” (Габрово).

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