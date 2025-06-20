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Благотворителен концерт и изложба  „Отново от  децата за децата“ на финала на „Музикална палитра“

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С благотворителен концерт и изложба с кауза „Отново от децата за децата“, приключи проектът на Сдружение „Елита“- „Музикална палитра“.

Финалното събитие се проведе в уютната зала на НЧ “Надежда 1869” във Велико Търново, съобщи ръководителят на сдружението Петя Василева. Проектът бе реализиран по програма „Любителско изкуство“ на Национален фонд „Култура“.

„Всички в залата се потопихме в един пъстър музикален свят, сътворен с много обич и старание от нашите талантливи деца и младежи“, коментира Петя Василева. Тя специално благодари на партньорите на Сдружението Читалище „Напредък– 1863“ /Елена/, ДГ „Първи юни“ /Велико Търново/, ЦСОП „Иван Вазов“ /Ново село/, ЧСУ „Димитър Екимов“ /Русаля/, чийто ръководители съответно Димитринка Иванова, Лили Стоянова, Анимари Димитрова и Мартин Коцев, бяха сред гостите на концерта.

В проекта се включиха множество деца в безплатните часовете по вокално изкуство, арт терапия, изобразително изкуство.

“Идейната концепция на проект “Музикална палитра” е свързана пряко с целите за устойчивото развитие на нашето сдружение като културна организация, тя е ориентирана към създаването на нови културни събития за деца и младежи, включващи дигитални иновации в изкуството и културата, подкрепа на деца в неравностойно положение и СОП, както и развитие и доставяне на високо културно съдържание в малки населени райони, подкрепа и благотворителни инициативи за тези райони по време на реализацията на проекта. Целта ни е да дадем сцена на детския талант и същевременно да окажем реална помощ там, където тя е най-нужна“, сподели Дария Василева – педагог по изобразително изкуство и фотограф.  В проекта участва и Юлиана Гърбова, която е помощник-учител и певица с авторски песни.

„Днес няма просто да слушаме музика – днес ще бъдем част от кауза“, добави тя. В екипа на проекта са още Нора Константинова, Гинка Първанова, Студио „Мелодия“ /Велико Търново/.

Благотворителната кауза „Отново от децата за децата“ бе в подкрепа на Център за Специални образователни потребности “Иван Вазов” /Ново село/ и Частно Средно Училище “Димитър Екимов” /Русаля/, като по време на концерта имаше възможност, който желае да дари средства в специалната кутия, поставена във фоайето.

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