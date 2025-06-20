Спорт

Ориентировачите на “Браун тим” с отличия от Купа “България”

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Великотърновският клуб “Браун тим” се включи в най-мащабното състезание по ориентиране в страната купа “България” и то с най-много участници от всички клубове. Бронзов медал завоюва Яница Николова при Жени 14. При ветераните великотърновския клуб също спечели отличия.

Иван Димитров е трети при Мъже 21А, а Валерия Димитрова  е втора при Жени 21Б, където съотборничката й Велина Терзиева е трета.

Стефания Димитрова победи при Жени 40, Петър Попункьов се окичи със сребро при М35.

Марин Марков взе бронз при М45, Васил Мутафчиев  е със сребро при М75, а Димитър Недев на отворен дълъг.

При най-малките групи нашите млади надежди Лъчезар Байчев, Дария Пейкова и Цветомир Бенков останаха на крачка от медалите, заемайки четвърто място – само на секунди от подиума, информираха от клуба.

Организаторите ни предизвикаха с технични и интересни маршрути и горещо време. Поздравления на всички завършили това приключение, написаха в социална мрежа от “Браун тим”.

 

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