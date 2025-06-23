ЕленаСпорт

Еленският „Ипон-87“ с четири медала и две купи от „Ботева слава“

БОРБА БГ 5 четения 0 Comments

На 22 юни в град Козлодуй се проведе Международен турнир по джудо за деца „Ботева слава“. В него взеха участие множество клубове от България и чужбина, което допринесе за изключително силната конкуренция.

Еленският „Ипон – 87“, с треньор Иван Мирянов, се включи с 8 състезатели, които показаха отлична подготовка, спортен дух и желание за победа.

Ярко се отличи Еркан Салиев, който спечели златен медал в категория до 30 както, както и купата за най-резултатен и техничен състезател на турнира – признание за неговия талант и упорит труд. В категория до 48 кг Стефани Величкова завоюва сребърен медал, а Кая Мехмедова допълни успеха с бронзово отличие. В категория до 38 кг Петко Морару също се качи на почетната стълбичка, като спечели бронзов медал.

Много добро представяне показаха и останалите състезатели. Окан Хашимов е пети в категория до 42 кг, Георги Минчев и Александър Стойков в категория до 34 кг, а Димитър Рашидов е седми в категория до 34 кг.

Освен индивидуалните успехи, еленският отбор бе отличен и с купата за феърплей – признание за спортсменско поведение, коректност и уважение към принципите на джудото.

Вижте още

Хандбалистките изиграха добри 40 минути в Свиленград, после обаче се сринаха

БОРБА БГ 93 четения 0

Гол в добавеното време лиши горнооряховския „Локомотив“ от трите точки в Плевен

БОРБА БГ 50 четения 0

Късни попадения на Красен Славчев и Тони Маречков решиха регионалното дерби на стадиона в П. Тръмбеш

БОРБА БГ 177 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *